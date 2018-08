Est-il bon d’être ami(e) avec ses collègues ?

publié le 15/05/2018 à 07:00

Tout le monde s'accorde à reconnaître que les liens amicaux favorisent le bien-être au travail (ambiance positive, sentiment d'appartenance...). D'ailleurs 1 ami sur 5 aurait été rencontré dans notre sphère professionnelle. Cependant, ces amitiés se distinguent par les enjeux qu'elles comportent (hiérarchie, compétition, promotion, salaire, pression, ambitions, rapports de force...) et sont donc plus exigeantes et fragiles. Quelles sont leurs limites ? L'affectif a-t-il une place dans l'entreprise ?





Invités

- Fabienne Broucaret, journaliste et créatrice du site myhappyjob.fr

- Thierry Chavel, professeur associé à Paris II, directeur du Master coaching et développement personnel en entreprise, auteur de Coaching de soi et Initiation au coaching (Editions Eyrolles)

Coaching de soi

Initiation au coaching

