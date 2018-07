publié le 31/01/2017 à 11:08

"C'était la solution miracle : à la fois le mode de désignation le plus démocratique et celui qui permettait aux partis politiques de verrouiller la sélection des présidentiables", note Éric Zemmour à propos de l'exercice de la primaire. "Mais les partis, les médias et les sondeurs se sont fait voler leur jouet", poursuit-il, précisant que "le voleur n’est pas celui qu'on croit, ce n'est pas le peuple".



"On découvre que les heureux élus sont fragiles parce que les conditions de leur victoire les ont fragilisés", analyse le journaliste. Selon lui, les candidats qui en profitent sont ceux qui ont refusé l’exercice. Si "Emmanuel Macron donne l’asile politique à tous les perdants de la primaire (électeurs de Juppé, de Hollande et de Valls)", Éric Zemmour fait remarquer que "Marine Le Pen consolide son emprise sur les classes populaires".