publié le 30/09/2017 à 17:18

Paris sera, dimanche 1er septembre, le haut-lieu de la marche à pied, des promenades à vélo ou au moyen de tous véhicules non motorisés. La mairie de Paris a instauré la journée sans voiture pour répondre à "une proposition des citoyens qui nous a été faite pendant la COP 21", explique Christophe Najdovski, adjoint à la mairie de Paris en charge des Transports, invité de RTL ce samedi 30 septembre. Si l'impact écologique est certain, la journée sans voiture oblige les Parisiens à prendre leurs dispositions : l'ensemble des rues de la capitale sera interdit à la circulation des voitures et deux-roues motorisés de 11 heures à 18 heures.



Pour se déplacer, les promeneurs pourront compter sur les transports en commun de la capitale. Taxis et VTC seront également autorisés à la circulation, une circulation qui d'ailleurs sera toujours ouverte à tous les véhicules sur les périphériques intérieur comme extérieur. Bien sûr, les secours feront figure d'exception au sein de la capitale et pourront eux aussi circuler.

Selon l'adjoint en charge des transports Christophe Najdovski, la journée sans voiture permettra de redécouvrir la capitale. "L'idée c'est de faire une journée sans moteur, de se déplacer autrement, en laissant son véhicule au garage", poursuit-il sur RTL.