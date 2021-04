EnjoyPhoenix raconte avoir été victime d'abus sexuels

publié le 23/04/2021 à 16:48

La vague #MeToo continue de faire son effet dans tous les milieux. Cette fois, c'est EnjoyPhoenix la youtubeuse aux 3,7 millions d'abonnés qui a fait une confidence lors d'une vidéo intitulée "Mon problème avec le mariage et les enfants", publiée mardi 20 avril et déjà visionnée 580.000 fois.

Dans une vidéo face caméra d'un peu plus d'une heure, repérée par Actu Lyon, la youtubeuse lyonnaise parle du poids de la maternité en tant que femme, du mariage, de la pression familiale, de celle des réseaux sociaux aussi. "Je ne veux pas me marier", déclare-t-elle notamment, pour ne pas s'enfermer ni reproduire des schémas familiaux douloureux. Mais elle aborde aussi des sujets plus intimes.

Elle raconte notamment voir une psychologue depuis un an, ce qui lui fait beaucoup de bien, selon ses dires. Elle ajoute avoir été victime d'abus sexuels : "Comme beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes, je l’ai découvert que très récemment puisqu’à ce moment-là, je ne voulais pas mettre de mot dessus. J’ai été abusée comme beaucoup. On a l’impression que ce n’est pas de l’abus sexuel mais en fait, c’en est. Je n’en parle jamais".