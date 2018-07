publié le 27/07/2016 à 07:50

Retour en 1999, où l'on pourra retenir le voyage autour du monde en ballon de Bertrand Picard, amoureux de Jules Vernes dont il voulait vivre le voyage. Dans la stratosphère, au fil des 40.000 kilomètres qui l'amèneront jusqu'aux sables de l'Égypte, dans un ballon gonflé à l'hélium, il boucle son périple en cette année où le ciel réservera une autre belle surprise.



Le 11 août, le ciel s'assombrit en milieu de journée lorsque l'éclipse du siècle apparaît. Une éclipse totale de 15 minutes qui agite et réveille les croyances anciennes, comme celles du couturier Paco Rabanne qui voit dans les écrits de Nostradamus l'annonce de cette éclipse et aussi la chute d'un vaisseau spatial. Partout en France la vie s'arrête pour le rendez-vous entre l'étoile et le satellite de la Terre, un ultime clin d’œil au XXe siècle finissant.