En remontant les décennies, nous nous rendrions compte que la question ne se posait pas : les punitions faisaient partie intégrante de l’éducation des enfants. Aujourd’hui, avec l’avènement de l’éducation positive et au gré de l'évolution des mœurs, on s’interroge sur ce qui est bon et ce qui l’est moins pour nos enfants. Sans parler des fessées et autres violences, interdites depuis juillet 2019 par la loi, mais plutôt des lignes d'écriture, de la mise au coin, de privation de dessert, de smartphone, de sortie ou encore de jeu... Les punir sert-il à quelque chose ?

"Les enfants ont besoin de limites et d’autorité, c’est une évidence. Mais il ne faut pas confondre 'autorité' et 'autoritarisme", explique Béatrice Copper-Royer, psychologue clinicienne. "Il s’agit de faire respecter des règles en les expliquant avec beaucoup de conviction et une certaine persévérance. Le ton de la voix est très important, et demandez à votre enfant de vous regarder lorsque vous le recadrez", conseille-t-elle encore.

Mais alors pourquoi les parents ont plus de scrupules à punir aujourd'hui ? D'abord, l'éducation positive est parfois mal comprise. Il n'a jamais été question de ne pas fixer de limites, rappelle Béatrice Copper-Royer. Selon elle, certains parents, notamment séparés ou divorcés, "ont très très peur d’être moins aimés ou plus aimés du tout" par leur enfant, en plus de la culpabilité de leur avoir fait un 'sale coup' en leur ayant fait subir la séparation", constate la praticienne.

Une punition juste mais marquante

"Mais quand ils franchissent les limites, je pense qu’il faut leur signifier et parfois les punir, en proportion de la bêtise et de leur âge", ajoute Béatrice Copper-Royer. Dans ce cas, la punition peut être une privation d'un moment important. Philippe, 46 ans, a notamment revendu les places d'un combat de catch dont son fils rêvait alors que ce dernier s'était mal tenu à l'école. La punition, quand elle a lieu, doit être marquante, et parfois elle permet ensuite de ne plus punir", estime Gilles Vernet, ancien financier devenu instituteur. Le plus difficile ? Se tenir à la punition quand elle a été décidée et qu'elle est juste. "Mes enfants me remercient régulièrement d’avoir instauré ces règles et d'avoir su les faire respecter", explique Philippe.



Invité.e.s

- Béatrice Copper-Royer, psychologue clinicienne, co-fondatrice de l'association E-enfance. Auteure de Vos enfants ne sont pas des grandes personnes (Albin Michel)



- Gilles Vernet, ancien financier devenu instituteur, conférencier. En juin, sera diffusé son nouveau documentaire A nous l'Opéra sur Public Sénat. Auteur de Tout s'accélère (Editions Eyrolles)

