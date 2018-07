Education : faut-il punir les enfants ?

publié le 28/02/2018 à 07:00

Face à un enfant qui n'obéit pas, qui fait des bêtises ou qui répond, il n'est pas toujours aisé d'adopter le bon comportement. A une autre époque, il était courant de punir, que ce soit de façon morale ou physique (fessée). De nos jours, faire preuve d'autorité se révèle plus difficile... Sanctionner, gronder ou même contrarier notre progéniture est parfois mal vu et mal vécu, voire banni de certaines méthodes d'éducation et le sujet fait polémique. Peut-on éduquer sans punir ? Ces sanctions sont-elles nécessaires ou humiliantes ? Comment faire comprendre à un enfant qu'il a franchi une limite ?







- Béatrice Copper-Royer : psychologue, auteure de "Enfant anxieux, enfant peureux", éditions Albin Michel



- Daniel Marcelli : professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, auteur de "Avoir la rage", éditions Albin Michel



