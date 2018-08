Dr Rédouane et Mr Faïd

et Emilien Vinee

Rédouane Faïd : Braqueur multirécidiviste et roi de l’évasion spectaculaire. Evadé de la prison de Séquédin dans le Nord en 2013 en faisant sauter à l’explosif toutes les portes qui le séparaient de la liberté, et en protégeant sa fuite avec des gardiens pris en otage… Evadé par hélicoptère le 1er juillet dernier de la prison de Réau en Seine et Marne. En quelques minutes, il s'était évadé avec l'aide d'un commando armé qui avait auparavant pris en otage un pilote d'hélicoptère.

Deux hommes portant cagoules et brassards de police, équipés de fusils d'assaut de type kalachnikov et de disqueuses, avaient sauté de l'appareil qui survolait la cour d'honneur du centre pénitentiaire de Réau, près de Melun. Après avoir scié plusieurs portes et lâché des fumigènes, ils avaient récupéré Faïd qui se trouvait alors au parloir avec un autre de ses frères.

Il avait été condamné en avril à 25 ans de prison pour son rôle d'"organisateur" d'un braquage raté en 2010, qui avait coûté la vie à une policière municipale, Aurélie Fouquet.

Cela fait presque deux mois qu’il est en cavale. On revient sur son parcours de voyounet sur sa personnalité hors-norme avec les 3 journalistes qui connaissent le mieux son dossier…





Olivier Boy, journaliste au service police justice de RTL, Damien Delseny, chef du service infos générales au Parisien Aujourd’hui en France.