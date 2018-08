DIAPORAMA - Le parc national des Cévennes obtient le label "réserve de ciel étoilé"

publié le 13/08/2018 à 17:43

Prix de beauté pour la voûte céleste cévenole. Le 13 août, le parc national des Cévennes, située sur les départements de l'Ardèche, de l'Aveyron, du Gard et de la Lozère, a reçu le label mondialement reconnu de "Réserve internationale de ciel étoilé" (RICE). Cette récompense est décernée par l'International Dark-Sky Association (IDA), qui répertorie les régions du monde où la pollution lumineuse est minime.

Le parc des Cévennes devient ainsi la treizième réserve à obtenir cette appellation, et la deuxième française après le Pic du Midi (Hautes-Pyrénées). "Nous félicitons le Parc national des Cévennes pour avoir reconnu la valeur de l'obscurité totale, et pour avoir élevé sa protection contre la pollution lumineuse à une priorité absolue", a réagi J. Scott Feierafenc, le directeur exécutif de l'IDA interrogé par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.



Repenser l'éclairage public

Papillons de nuit, chouettes, chauve-souris, petits rongeurs... Grâce à la grande qualité de l'obscurité qui y règne, le parc des Cévennes abrite notamment une biodiversité nocturne riche. Partout ailleurs où la luminosité est trop forte la nuit, ces animaux sont perturbés et risquent de mourir, soit attirés par les lumières, soit au contraire parce qu'ils cherchent à tout prix à s'en cacher et se terrent dans leurs habitats.

Afin de respecter les critères établis par l'IDA, le parc national des Cévennes devra travailler de concert avec les élus locaux et les syndicats d'électricité. Objectif principal : réduire encore l'éclairage public, en adoptant notamment des ampoules moins énergivores et peu intrusives et en repensant les lampadaires pour limiter au maximum d'éclairer vers le ciel.

Avec le parc des Cévennes, d'autres régions ont obtenu le label créé par l'IDA : la réserve de Aoraki Mackenzie, en Nouvelle-Zélande, de Big Cypress en Floride (États-Unis), de NamibRand (Nambie) ou encore la réserve du Mont-Mégantic, au Québec (Canada).