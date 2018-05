Les abeilles sont les plus heureuses autour des aéroports en France

publié le 23/05/2018 à 06:05

Curieusement, ce n'est pas très bucolique un aéroport. Mais c'est là qu'on trouve l'une des biodiversités les plus riches en France. Protégée par des barbelés, le long des pistes, la nature est laissée à elle-même. Les champs sont fauchés de temps en temps, mais les prairies qui y poussent ont été épargnées par l'urbanisation ou l'agriculture.



L'association HOP! biodiversité a fait des études avec le Muséum national d'histoire naturelle. Elle a trouvé autour des pistes des prairies qui ressemblent a celles des années 50. Avec une grande diversité de fleurs, comme les orchidées. Il y a des orchidées à Roissy et Orly. On trouve des lapins, des renards.

Les seules espèces dangereuses sur un aéroport, ce sont les oiseaux, comme les pigeons ou les étourneaux, qui peuvent endommager un réacteur. Pour les inciter à aller ailleurs, l'association préconise de faucher l'herbe beaucoup plus haute. Comme ces espèces ont des pattes plutôt petites, quand les plantes sont trop hautes, les oiseaux ont du mal à se poser, pour trouver à manger, et vont donc un peu plus loin.



Sanctuaires pour abeilles, bourdons et papillons

Cette association conseille les aéroports. Une fauche plus tardive permet aussi d'avoir plus de fleurs, plus longtemps et donc plus d'abeilles. Les prairies autour des pistes sont des lieux de repos pour les insectes. Car il y a moins d'oiseaux et aucun pesticide.



Ce sont donc des sortes des sanctuaires pour abeilles, bourdons et papillons qu'il faut préserver. Il y a souvent plus d'insectes pollinisateurs le long des pistes de Roissy que dans les champs de colza qui sont autour.