Des salariés des Pages Jaunes priés de rembourser une partie de leur salaire

publié le 06/08/2020 à 11:12

Les salariés de l’entreprise SoLocal, ex Pages Jaunes, sont priés de rembourser un trop-perçu de salaire. En cause : des erreurs d’un logiciel informatique. Ces derniers ont appris la nouvelle par mail, juste avant les vacances.



Selon les syndicats, plus de 800 salariés ont été informés d’une erreur de paie qui durait depuis le mois de mars de l’année dernière. Frédéric Gallois, délégué central de Force ouvrière (FO) chez SoLocal n’en revient toujours pas. "Personne ne pouvait savoir qu’il recevait des trop-perçus puisque les commerciaux reçoivent des commissions variables, et donc, personne ne pouvait se rendre compte qu’il avait trop perçu d’argent", indique-t-il. "Demander, juste avant les vacances, de rembourser du jour au lendemain 1.000 ou 8.000 euros, ça va être compliqué", ajoute le délégué.



La direction de l'entreprise a proposé un échelonnement des paiements pour les commerciaux concernés mais pour Frédéric Gallois, cette méthode n’est pas la bonne, compte tenu de la situation économique actuelle. Il estime que c’est à l’entreprise d’assumer sa responsabilité : "les employés n’ont pas à payer l’erreur de la direction, (...) et il n’est pas possible qu’une telle faute se reproduise". Selon les syndicats, il s’agirait d’une erreur d’un logiciel qui aurait surévalué les commissions pendant plusieurs mois.