Des méduses géantes et dangereuses bientôt sur les côtes françaises ?

publié le 07/07/2018 à 09:15

Deux mètres de diamètre et des filaments de 30 mètres de long. La méduse Cyanea capillata, dites "crinière de lion", pourrait bien se rapprocher des plages françaises, à cause du changement climatique, relate Ouest-France.





C'est la plus grosse espèce de méduse. Et elle est également très dangereuse. Sa piqûre provoque de graves irritations, des crampes, et peut même provoquer des arrêts respiratoires. En Angleterre et en Irlande, plusieurs personnes ont déjà été hospitalisées après des piqûres, d'après les médias locaux.

On la trouve normalement dans les eaux froides, dans l'Atlantique nord ou les eaux scandinaves. Mais le changement climatique perturbe aussi les courants. Elle se déplace désormais près des côtes anglaises. Au Pays de Galles, de nombreux témoignages montrent que les méduses Cyanea capillata pullulent dans cette zone. Et les scientifiques craignent désormais qu'elles se rapprochent des plages françaises.

Si vous constatez plusieurs méduses à un même endroit, il est possible de le signaler aux autorités.

Méduse Cyanea capillata "Crinière de lion" : + de 2m de diamètre et des tentacules de 40mètres http://t.co/YQpt3jjWIn pic.twitter.com/FMA3K3ZGJq — Muséum du Havre (@MuseumLeHavre) July 29, 2014