Les vacances, top départ. Vendredi 6 juillet dans la soirée, les écoliers ont fini les cours. Une partie des Français prennent la route. Bison Futé annonce même un week-end chargé, avec les routes classées en orange dans le sens des départs les 6, 7 et 8 juillet.



Quand vient le temps des vacances, on ne pense plus qu'à se retrouver les pieds en éventail sur la plage. Mais avant de plier bagages, il y a encore des détails à régler. Penser à tout prendre dans sa valise, réviser sa voiture pour partir en toute sécurité, boucler le travail. Et la maison dans tout ça ? Elle sera laissée inoccupée et sans surveillance pendant plusieurs jours, voire semaines.

Pour partir l'esprit serein et ne pas retrouver de mauvaises surprises à la rentrée, quelques règles simples sont à suivre pour laisser sa maison derrière soi.

1. Sécuriser sa maison

Des volets fermés et une boîte aux lettres qui déborde trahissent une maison vide. Celle-ci peut vite être repérée par des personnes mal intentionnées. Pour dissuader les cambrioleurs, il est conseillé de simuler sa présence, de ne pas laisser les objets de valeurs en évidence et surtout de bien activer l'alarme de votre logement si vous en avez une.

Prévenez vos voisins, ou le système "Voisins vigilants" disponibles dans certaines communes, de votre départ pour qu'ils jettent un coup d’œil régulièrement à l'état de votre maison. Grâce à l'opération tranquillité mise en place par le ministère de l'Intérieur, des gendarmes peuvent également patrouiller pour surveiller votre logement et vérifier que vous n'avez pas été cambriolé.

2. Transférer appels et courrier

Pour éviter de vous retrouver avec un amoncellement de courrier et une série de messages vocaux à écouter à votre retour de vacances, faites transférer votre courrier et vos appels vers votre lieu de vacances.



La Poste propose de réexpédier votre courrier pendant la durée de vos congés vers votre lieu de vacances. Ce service coûte 25 euros pour une réexpédition d'une durée de 15 jours à 1 mois, 28,5 euros entre 1 et 6 mois de vacances. Le transfert est effectué tous les jours, et peut concerner l'intégralité ou une partie des personnes habitant à l'adresse principale.



Pour faire transférer les appels fixes vers votre téléphone portable ou le fixe de votre lieu de vacances, chaque opérateur a sa propre politique. Appelez votre opérateur pour vous assurer qu'ils offrent bien ce service. En général, la procédure à suivre est assez simple.

3. Débrancher ses appareils électroniques

Même quand vous partez, vos appareils électroniques consomment beaucoup d'énergie. Par exemple, un réfrigérateur consomme entre 300 et 800 kilowattheures par an.



Les éteindre ne suffit car souvent, ce sont des appareils qui restent en veille. Il faut veiller à débrancher ses appareils électroniques pour économiser de l'énergie. En cas d'orages, laisser ses appareils branchés provoque même un risque de surtension et de pannes.