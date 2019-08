publié le 06/08/2019 à 06:03

Comment en finir avec le démarchage téléphonique ? Des millions de Français en sont victimes chaque jour. Des appels qui finissent par devenir une tache noire dans leur quotidien.

Pourtant, des mesures ont déjà été prises pour encadrer le démarchage téléphonique par les entreprises. Depuis juin 2016, les consommateurs excédés par le démarchage peuvent s'inscrire sur le site bloctel.gouv.fr : à partir de ce moment-là, le nombre de coups de fil inopportuns est censé considérablement diminuer. Et si près de quatre millions de Français auraient fait la démarche, beaucoup ne voient pas de changement.

Pour plus de transparence concernant ces appels, la réglementation a été modifiée. Depuis le 1er août dernier, les entreprises françaises qui avaient pris l'habitude de pratiquer le démarchage téléphonique depuis l'étranger, car moins coûteux, n'ont plus le droit de le faire, du moins en faisant croire qu'elles appellent depuis la France.

Alors comment réagir si malgré tout cela vous recevez encore des appels intempestifs ? Voici quelques conseils.

Supprimer son téléphone fixe

Certains consommateurs excédés finissent par opter pour une solution simple mais radicale : se passer définitivement de téléphone fixe. "Les gens que l'on connaît nous appellent sur le portable, et sur le fixe, 90% des appels sont des appels de pub. Donc on ne décroche pas", résume Nadine, une retraitée lyonnaise.



S'inscrire sur liste rouge

Si vous souhaitez tout de même conserver une ligne fixe (par exemple si votre réseau de téléphonie mobile est trop faible), il reste une autre solution efficace : s'inscrire sur liste rouge. Cette liste recense tous les numéros de téléphone fixe attribués aux abonnés qui ne veulent plus être dérangés par les sociétés de démarchage, par un voisin, un collègue ou un commerçant.



Cette démarche est gratuite et peut être faite directement en ligne, sur le site de votre opérateur téléphonique. Après vous être connecté à votre compte, rendez-vous dans l'onglet "préférences" ou "option" selon l'opérateur, puis décochez l'option "Annuaire universel".



La demande peut également être faite par courrier. Il vous suffit d'envoyer à votre opérateur téléphonique une lettre en recommandé avec accusé de réception, dans laquelle vous mentionnerez vos coordonnées, le numéro de téléphone fixe que vous souhaitez mettre sur liste rouge et l'adresse de votre opérateur téléphonique. Joignez à cette lettre une photocopie d'un justificatif d'identité (carte d'identité ou passeport).

Exigez votre radiation des fichiers de prospection téléphonique

Les sociétés chez qui vous êtes client ou à qui possèdent vos coordonnées téléphoniques peuvent à tout moment vous contacter pour vous vendre un produit. Il est possible de demander à être radié de leur fichier.



Une fois au téléphone avec votre interlocuteur, précisez bien que conformément à l’article 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (réécrite par l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 applicable au 1er juin 2019), vous souhaitez que vos coordonnées soient supprimées de leurs fichiers de prospection téléphonique. Une demande que vous pouvez réitérer par écrit.