publié le 14/05/2018 à 15:39

Une panne géante d'internet et téléphonie fixe et mobile touche la plupart des opérateurs français lundi 14 mai. Les clients d'Orange, SFR, Bouygues Telecom mais aussi de Free rencontrent des problèmes depuis la fin de matinée, comme le rapporte le site downdetector.fr, qui recense les pannes des services en ligne.



Le nombre d'incidents signalé a sensiblement baissé vers midi, avant de repartir à la hausse en début d'après-midi, où la panne concernait les appels émis entre le réseau d'Orange et ceux des autres opérateurs.

"Un incident touche actuellement le service téléphonie des lignes fixe et mobile. Nos équipes mettent tout en oeuvre pour résoudre ce problème au plus vite", expliquait Bouygues Telecom à un client en milieu de journée.

Orange à l'origine de la panne

Orange a reconnu être à l'origine de la panne, selon Le Monde et Le Parisien. Un porte-parole de l'opérateur évoque un "incident technique qui perturbe l’interconnexion voix avec les trois opérateurs tiers".



Les opérateurs ne s'avancent pas sur un délai de retour à la normale. En attendant, les clients touchés peuvent passer leurs appels par des applications utilisant internet comme Whatsapp ou Skype.