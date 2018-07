publié le 27/09/2016 à 08:06

Le premier débat présidentiel entre Hillary Clinton et Donald Trump a donné lieu lundi 26 septembre à un affrontement tendu. Pendant près d'une heures et demi, les deux rivaux se sont affrontés sur leur vision de l'avenir, l'économie, la sécurité, la politique étrangère et d'autres sujets comme la feuille d'impôt du candidat républicain ou les emails de la démocrate. Les premiers commentaires et de premiers sondages sur le vif donnaient l'avantage à Hillary Clinton. "Chacun des deux avait quelque chose à prouver", décrypte la politologue Nicole Bacharan. "Le premier enjeu pour Hillary Clinton était de montrer qu'elle était en forme, qu'elle avait récupéré sa santé (...) et qu'elle n'avait pas eu une grave maladie comme on a voulu l'entendre pendant quelques semaines", explique-t-elle.



"Hillary Clinton ne s'est pas rendue plus sympathique - c'est son autre point faible -, mais on a vu que c'était du solide, tant sur sa connaissance des dossiers que son énergie physique", poursuit Nicole Bacharan. "Du côté de Donald Trump, on attendait peu de choses, juste qu'il garde son calme et qu'il apparaisse un peu plus présidentiable pour essayer de convaincre des électeurs au-delà de ceux qui sont convaincus : il ne s'est pas énervé, mais on voit qu'il tourne en boucle", ajoute-t-elle.

Selon elle, la candidate démocrate "a réussi à démontrer que Donald Trump n'était pas préparé". Elle l'a trouvée "très efficace quand elle a l'attaqué sur la gestion de ses affaires à lui". Parce que "sa qualification pour être président, c'est d'avoir été un homme d'affaires brillant", poursuit Nicole Bacharan. "Il n'a pas pu la contredire sur le fait qu'il a accumulé les faillites, qu'il refuse de montrer sa feuille d'impôts, qu'il n'a pas payé d'impôts sur le revenu pendant des années en utilisant toutes les faiblesses de la loi".