publié le 27/09/2016 à 07:38

Le résultat est clair. La victoire sans appel. Le premier débat télévisé entre les deux prétendants à la Maison Blanche a eu lieu dans la nuit du lundi au mardi 27 septembre et d'après un premier sondage réalisé par CNN et ORC, Hillary Clinton est la grande gagnante de la soirée. Juste après la fin de cette joute intense, 62% des téléspectateurs jugeaient que l'ancienne Secrétaire d'État était la grande vainqueur de cette soirée contre 27% pour Donald Trump.



Les journalistes de la chaîne d'information américaine ont précisé que les téléspectateurs de CNN comptaient plus de démocrates que la population des États-Unis en proportion mais que ces résultats, même modérés, permettaient clairement d'établir qu'Hillary Clinton avait dominé ce premier débat.



Hillary Clinton a su mettre en valeur son expérience, montrer sa maîtrise des dossiers, se présentant comme la voix de la raison, comme l'ancienne secrétaire d'État qui comprend la marche des affaires du monde. Mais elle s'est aussi montrée cassante : "Donald vous vivez dans un monde à part !". Plus tard, elle l'accusait de "mensonge raciste" sur la nationalité du président Obama. Donald Trump est resté dans son rôle de populiste, répétant des slogans polis et calibrés au fil des meetings électoraux sur les thèmes qui plaisent à ses électeurs, qui veulent dynamiter l'establishment de Washington.

Souvent les accrochages ont été rugueux. "Elle n'a pas l'énergie" pour être présidente, "Hillary a de l'expérience mais c'est une mauvaise expérience", a mitraillé Trump, accusant l'ancienne secrétaire d'État d'être responsable "du chaos" au Moyen Orient pour faire bonne mesure. Les deux adversaires ont aussi su faire rire la salle, parfois à leur détriment.