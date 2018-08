publié le 31/08/2018 à 11:50

Non, les professeurs de maternelle ne vont pas enseigner la masturbation à leurs élèves. Depuis quelques semaines, de fausses informations circulent sur les réseaux sociaux après l'annonce par Marlène Schiappa en juillet dernier de l'envoi d'une circulaire aux établissements scolaires pour leur faire appliquer une loi déjà existante.



Une loi votée en 2001, qui prévoit un minimum de trois séances par an consacrées à l'éducation sexuelle, de l'école au lycée. Celle-ci prend en compte l'importance de l'éducation sexuelle, particulièrement chez les jeunes pour les accompagner dans cette découverte de la sexualité, du corps et des sentiments. Une étude menée en 2015 montre que 25% des écoles déclaraient n'avoir mis en place aucune séance. La circulaire tend donc à remédier à ces lacunes.

Le programme prévoit également d'aborder les questions de tolérances, de différences, des émotions, les maladies sexuellement transmissibles, la contraception, la puberté ainsi que les stéréotypes liés au genre.

L'Éducation nationale explique, sur son site, que ce projet éducatif doit s'inscrire dans "un projet global" qui doit prendre la "forme d'une invitation au dialogue et non d'un discours sur la sexualité".

En primaire

Pour ce qui est des classes de primaire (maternelle et primaire), c'est au professeur des écoles de décider du temps qu'il faut consacrer à cette question.



Ces leçons ne prennent pas forcément la forme d'un cours, mais peuvent être enseignées dans la vie scolaire quotidienne en classe, à la récréation, par exemple au sujet du respect des différences de genre. Faire comprendre aux élèves, par la pratique de la tolérance.



Laurent Regnard, professeur de SVT en secondaire dans un collège privé sous contrat en Île-de-France, explique à RTL.fr qu'à ce stade, les instituteurs répondent davantage aux questions des élèves, "souvent sur le sperme", développe-t-il.

Au collège et lycée

Il y a trois séances annuelles obligatoires dans les collèges et les lycées. Celles-ci sont dispensées par une équipe pédagogique formée par des professeurs volontaires, des conseillers d'éducation et parfois des intervenants extérieurs.



Les thèmes abordés sont la procréation, la puberté, comment fonctionnent les appareils reproducteurs, comment avoir un enfant et la contraception... La masturbation et toute forme d'apprentissage d'une jouissance personnelle n'ont pas leur place dans le programme. Jusqu'à la dernière réforme du collège, aucune trace de l'existence du clitoris dans les manuels scolaires quand la question de l'anatomie intime est abordée.



Laurent Regnard estime que c'est important d'apporter ces connaissances aux élèves de 4e, qui sont "souvent en début, voire au milieu de la puberté". "Il faut qu'ils comprennent comment fonctionne leur corps, c'est primordial", d'autant que certains "ont déjà eu des rapports".

Il faut qu'ils comprennent comment fonctionne leur corps, c'est primordial Laurent Regnard, professeur de SVT en secondaire Partager la citation





Ces séances sont souvent dispensées lors des cours de SVT (Sciences et Vie de la Terre) qui abordent déjà le corps humain et ses fonctionnements, mais aussi lors de séances annuelles d'éducation sexuelle ou lors d'actions éducatives sur la prévention contre le VIH.



Laurent Regnard raconte que, lui consacre "bien plus de trois séances" aux questions d'éducation sexuelle. Plusieurs semaines même, en plus d'interventions organisées par l'infirmière du collège, davantage centrées sur "le côté psy, affectif" de la question.



Lui se concentre sur la biologie. Puis, en 1ère, il aborde les notions d'identité et orientation sexuelles avec lesquelles "il est assez à l'aise". Il va aussi "plus loin" à propos "de l'origine des organes sexuels". En revanche, il se souvient d'un directeur d'établissement moins ouvert sur l'éducation sexuelle des élèves, qui refusait d'aborder les questions de contraception.