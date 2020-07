Coronavirus : Seuls 3,1 % des Français ont téléchargé l'application StopCovid

publié le 19/07/2020 à 00:02

Un résultat loin des attentes. Malgré la mise en place par le gouvernement d'une application de traçage pour lutter contre la propagation du coronavirus, les Français n'ont que très peu téléchargé cet outil. Selon une étude publiée par Sensor Tower, le spécialiste du marketing des applications mobiles, seulement un peu plus de 3% de la population française, 3,1%, a téléchargé StopCovid.



Comme le rapporte BFMTV, ce taux est bien plus bas que le chiffre moyen observé dans les 13 pays de plus de 20 millions d’habitants ayant lancé un outil numérique similaire. À titre de comparaison, près d'un quart de la population australienne (21,6%) l'utilise tandis qu'en Allemagne, le taux de téléchargement est de 17,3%, soit près de six fois supérieur à la France.

Cette étude montre également que 9,3 % des ressortissants de l’ensemble de ces pays ont installé ce type d’application sur leur smartphone. Dans chacun de ces pays, dans lesquels figure également l'Italie, le Japon et l'Inde, le taux d'adoption est calculé à partir du nombre de téléchargements et ne prend pas en compte le nombre de désinstallations ou d'utilisateurs actifs.