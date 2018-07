publié le 30/06/2016 à 09:58

Compte pénibilité : nouvelles obligations à partir du 1er juillet

Le numéro un du Medef, Pierre Gattaz, a annoncé hier que les entreprises "n'appliqueraient pas" les nouvelles obligations du compte pénibilité à partir du 1er juillet, s'attirant un rappel à l'ordre cinglant de l'exécutif, de Manuel Valls à Marisol Touraine en passant par Myriam El Khomri.



"Nous ne savons pas comment faire le 1er juillet, donc nous n'appliquerons pas" les six nouveaux critères de pénibilité devant être pris en compte à cette date, a déclaré Pierre Gattaz, fustigeant une nouvelle fois un dispositif "beaucoup trop compliqué".



"On ne peut pas demander que l'État incarne l'autorité, que les lois de la République s'appliquent, et soi-même se soustraire aux lois de la République. La pénibilité c'est une grande avancée", a rétorqué le Premier ministre Manuel Valls en fin de journée.



Le chef du gouvernement, qui doit recevoir aujourd'hui Pierre Gattaz dans le cadre de consultations à Matignon sur des amendements au projet de loi travail, a indiqué qu'il "reviendrait" avec lui sur cette controverse.



"Il y a là un message particulièrement négatif et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus avec M. Gattaz. Chacun, le gouvernement le fait, doit agir en grande responsabilité", a appelé Manuel Valls, qui en a profité pour dénoncer la "grande responsabilité" du Medef dans l'échec des négociations sur l'assurance-chômage.



"Le Medef ne peut pas choisir les lois qu'il applique", avait déjà fustigé plus tôt Marisol Touraine, soulignant que "la démocratie ne s'arrêt(ait) pas aux portes" du patronat.



"Il est inacceptable que le Medef appelle à ne pas appliquer une loi de la République", a-t-elle dénoncé dans un communiqué.



Dans les faits, les entreprises n'auront à faire leurs déclarations que début 2017 et pourront les modifier jusqu'en septembre 2017, voire 2019 si la modification joue en faveur du salarié.



Le compte pénibilité, issu de la réforme des retraites de 2013, permet aux salariés du privé ayant exercé des tâches pénibles, de cumuler des points afin de partir plus tôt à la retraite, se former ou travailler à temps partiel.



Potentiellement, 3 millions de personnes sont concernées, selon le gouvernement qui a retenu dix facteurs, dont quatre sont en vigueur depuis 2015 : travail de nuit, travail répétitif, en horaires alternants ou milieu hyperbare (sous-marin).

Au 1er juillet, six autres entrent en application: postures pénibles, manutentions manuelles de charges, agents chimiques, vibrations mécaniques, températures extrêmes et bruit.



Invité des Auditeurs ont la parole à 13h05 : François Asselin, président de la CGPME.

La rédaction vous recommande Compte pénibilité : une intention louable, une exécution désastreuse

Croyez-vous à la baisse d'impôts pour les classes moyennes promise par Hollande?

Le président François Hollande, plus que jamais en campagne, attaque la droite et donne des gages à sa gauche en confirmant notamment une nouvelle baisse d'impôt en 2017 pour les classes moyennes, dans un entretien fleuve aux Echos à paraître aujourd'hui.



Après son discours au théâtre du Rond-Point le 3 mai, cette interview semble acter la deuxième étape de la désormais plus que probable entrée en campagne d'un président au plus bas dans les sondages: discours très musclé contre la droite, volontariste sur la conjoncture économique, nouveaux cadeaux fiscaux, critique ouverte de Donald Trump, message d'apaisement vis-à-vis de la CGT...



Particulièrement optimiste pour l'économie française, il sort de la réserve du gouvernement depuis deux ans sur les prévisions macroéconomiques pour annoncer 1,6% de croissance en 2016 et 1,7% en 2017, sauf accident lié au Brexit, contre deux fois 1,5% jusqu'ici prévus par Bercy.



En 2016, le chef de l'Etat espère que cela "permettra de créer au moins 200.000 emplois" et pour 2017, il dessine les contours de la nouvelle baisse d'impôt qu'il avait appelée de ses voeux début mai.



Elle ne pourra "être supérieure à 2 milliards d'euros" et de préférence "ciblée sur les classes moyennes".





Croyez-vous à la baisse d'impôts pour les classes moyennes promise par François Hollande ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.



Croyez-vous à la baisse d’impôts promise par François Hollande ? Oui

Non

Ne se prononce pas