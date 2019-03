Comment ne pas s’appesantir sur ses échecs ?

publié le 20/12/2018 à 07:00

L'échec fait partie de la vie de tout un chacun. Qu'il soit amoureux, scolaire, professionnel ou encore social, il peut nous laisser un genou à terre sans que l’on parvienne à trouver la force de se relever. De quelle façon rebondir et prendre de la distance ? Comment font ceux qui regardent leurs échecs comme des expériences, des enseignements pour la suite ? Pourquoi ne sommes-nous tous pas égaux dans la gestion de ces entraves ? De quelle manière ces expériences de vie nous transforment-elles ? L'échec a-t-il des vertus ?

Invités

- Thierry Marx, chef cuisinier, auteur de La Stratégie de la Libellule (Editions Cherche midi)

- Fabrice Midal, philosophe, écrivain et un des principaux enseignant de la méditation en France, et auteur du livre Foutez vous la paix ! Et commencez à vivre (Editions Pocket)

