Coca et Pepsi s'allient pour nous inciter à trier nos bouteilles en plastique

et Loïc Farge

publié le 09/07/2018 à 06:19

Coca et Pepsi, Vittel et Évian... En tout, douze marques concurrentes communiquent ensemble : "Vous triez, nous recyclons" (c'est leur slogan). Elles veulent montrer que n'importe quelle bouteille en plastique - peut-importe la marque - peut redevenir une bouteille en plastique, et qu'il y a de gros progrès à faire, notamment dans les grandes villes.



À Paris ou à Marseille, seulement une bouteille sur dix est triée (le reste part à la poubelle), alors que c'est une sur deux en moyenne en France. Les campagnes trient mieux que les villes.

Pourquoi les marques font-elles ça ? Elles se sont engagées à incorporer dans leurs bouteilles plus de plastique recyclé. Aujourd'hui dans une bouteille d'Évian, 25% seulement de la matière provient de vieilles bouteilles ; le reste c'est encore du pétrole.

Évian s'est engagé en 2025 à utiliser 100% de recyclé. Mais pour cela, il faut de la matière. Donc il faut que les consommateurs trient plus. Il faut aussi de la recherche. Car le plastique fait avec le plastique, jusqu'à présent, était de moins bonne qualité.



Aujourd'hui la technologie permet d'obtenir du PET, un plastique aussi solide qu'avec du pétrole et recyclable sans limite, comme le verre.