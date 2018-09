publié le 20/09/2018 à 10:48

Le Sénat a auditionné mercredi 19 septembre le patron de RTE à propos de la gigantesque panne à la Gare Montparnasse cet été. Les déclarations de François Brottes ont de quoi inquiéter : Montparnasse n'est pas la seule gare concernée. En cas d'incendie, dans un cas sur dix, il n'y a pas d'autre source d'alimentation électrique.



"Il est vrai qu'il n'y a pas un deuxième poste géographiquement indépendant de celui-ci, comme ça existe dans 10% des cas industriels pour secourir l'alimentation", a expliqué François Brottes.

Ce sont cinq gares et un aéroport qui sont sous la menace d'un incident majeur du même type que celui de cet été car ils sont alimentés en électricité sur le même modèle que Montparnasse, à savoir une seule source d'alimentation et pas de circuit de secours totalement indépendant du poste central. L'aéroport d'Orly fonctionne sur ce schéma, sauf la tour de contrôle.

C'est aussi le cas dans quatre grandes gares : à Lyon, la Part-Dieu et Perrache, à Paris la Gare de Lyon et en Bretagne la Gare de Rennes. Il n'y a pas de solution à court terme, ce sont des travaux lourds à effectuer qui se heurtent à deux écueils : pour installer un poste de secours il faut du terrain, qui ne soit pas à proximité immédiate des habitations. C'est très difficile à trouver à Paris et à Lyon et même à Rennes.

Des circuits électriques de secours très coûteux

Deuxième obstacle, le coût. Il faut compter plusieurs dizaines de millions d'euros. Les directions financières se posent à chaque fois la question de savoir s'il est judicieux d'investir autant d'argent dans un circuit électrique de secours qui peut-être ne servira jamais.



François Brottes l'a répété hier : ce qui est arrivé à Montparnasse, un poste d'alimentation électrique totalement réduit en cendres c'est extrêmement rare. Aéroport de Paris (ADP) a décide de ne plus attendre : le doublement de l'alimentation électrique de la plateforme aéroportuaire d'Orly fait maintenant partie des projets de l'entreprise.