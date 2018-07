publié le 27/12/2016 à 10:39

Que valent réellement les chiffres du chômage ? Lundi 26 décembre, pour le troisième mois consécutif, les chiffres sont en baisse. Une première depuis 2008. Fin novembre 2016, ils étaient 3.447.000 inscrits à Pôle Emploi en catégorie A. Un nombre qui a diminué de 0,9 % sur un mois. Cela représente 31.800 demandeurs en moins.



En revanche, le nombre de demandeurs d'emploi dans les catégories B et C augmente, comme le rappelle la chef économiste du groupe de protection sociale Humanis, Stéphanie Villers. "Une bonne nouvelle à nuancer, il faut regarder l'ensemble, et là ça reste à des niveaux très élevés", explique-t-elle. Selon elle, "il y a eu un programme pour permettre aux chômeurs de longue durée, notamment aux jeunes, de pouvoir suivre des formations. C'est une bonne chose car on sait que ceux qui subissent le plus le chômage, sont les jeunes sans formation".

Ici, François Hollande "répond à un besoin", mais "encore faut-il que ces formations soient en phase avec le besoin des entreprises". Le président va prolonger ces dispositifs l'an prochain et pour Stéphanie Villers, "c'est effectivement utile, mais ce qu'il faut en priorité pour ces chômeurs, c'est de la croissance. Sans croissance il n'y aura pas d'investissement des entreprises et donc pas d'embauche".