publié le 26/04/2016 à 18:44

La promesse de François Hollande peut-elle se réaliser ? C'est pour le moment en bonne voie. Les chiffres du mois de mars viennent de tomber : 60.000 demandeurs d'emplois de catégorie A en moins. Du jamais-vu depuis plus de 16 ans. Cette baisse spectaculaire s'explique notamment par un mouvement de bascule. En février dernier, le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité avait fortement progressé. Cela représentait 40.000 personnes, qui étaient passées en activité réelle réduite. Ces mêmes inscrits à Pôle Emploi ont retrouvé du travail au mois de mars, des petits boulots ou des temps partiels.



De plus, le rebond des déclarations d'embauche tirées par l'aide aux PME pour embaucher, qui a été mise en place depuis le début de l'année 2016. Le ministère du Travail rappelle que ce ne sont pas moins de 225.000 demandes qui ont été réalisées par les petites entreprises. Enfin, les effets du pacte de responsabilité s'accélèrent, glisse-t-on dans l'entourage de Myriam El Khomri, ce qui a permis en mars cette baisse gargantuesque de chômeurs.

Ces chiffres profitent à tout le monde. Notamment les jeunes de moins de 25 ans. 8.700 ont retrouvé un emploi au mois de mars, 36.000 depuis la fin de 2014. Les bon chiffres sont également à noter pour les 25-49 ans avec une baisse de 2% de demandeurs d'emploi pour le mois dernier. On note en revanche un léger coup d'arrêt pour les seniors, le nombre de chômeurs ayant baissé de 1%. Mais ces chiffres restent en hausse sur un an, après avoir augmenté de 0,5%. Si l'on prend en compte toutes les catégories de chômeurs sans activité ou en activité réduite, leur nombre a bondi de plus de 3% en un an.