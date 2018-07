publié le 25/04/2018 à 09:52

Elles ne devraient pas exister mais leur somme a dépassé le cap du milliard d'euros. Les allocations octroyées à tort aux demandeurs d’emploi s'élèvent, pour l'année 2017, à un montant à dix chiffres, selon le journal Le Monde. Ces subventions, allouées par l'Unédic, l'association de gestion de l'assurance-chômage en collaboration avec Pôle Emploi, auraient même "progressé de 36 % entre janvier 2015 et décembre 2017", fait savoir le quotidien.



En 2013, un rapport du médiateur national de Pôle Emploi pointait déjà les causes de ces indus, lesquels existent depuis le début des subventions mais augmentent depuis plusieurs années. "La fraude" et la "détresse sociale" qui poussent à "dissimuler une activité pour conserver [l’]indemnisation" sont évoquées, ou encore "les erreurs et les omissions par manque d’information", sont épinglées dans ce rapport.

Si la barre franchie du milliard d'euros de trop-perçu semble astronomique, la directrice de la réglementation et de l’indemnisation de Pôle emploi tient à nuancer. "Il convient de le relativiser dans la mesure où il correspond à un peu moins de 3 % des allocations attribuées aux demandeurs d’emploi", nuance Elisabeth Gueguen. Le bureau de l’Unédic doit piloter ce mercredi 25 avril l'examen de plusieurs mesures de prévention pour éradiquer ces pertes.