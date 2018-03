Pierre Gattaz sur RTL : "On peut descendre à 5% de chômage en dix ans"

publié le 25/03/2018 à 16:02

"Il faut faire baisser le chômage. 9%, ce n'est pas possible. Il faut que l'on descende à 6% ou 5% le plus vite possible". Invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI ce dimanche 25 mars, Pierre Gattaz a réaffirmé sa volonté de faire du retour au plein-emploi le principal objectif de l'économie française. Selon le président du Medef, cet objectif pourrait être atteint dans "dix ans", à condition de s'en donner les moyens. "Il va falloir que l'on bosse", a-t-il d'ailleurs ajouté en guise d'injonction.



En poste depuis 2013, le patron des patrons s'était, selon ses dires, fixé deux "défis" à son arrivée à la tête du Medef. Outre la baisse du chômage, qui se situait à 9,2% à la fin de l'année 2017, Pierre Gattaz a voulu travailler à la dynamisation de "la ruralité et des quartiers" : "Si on descend à 5% (de chômage, ndlr) mais que vous avez toujours des poches de bassins d'emplois de la ruralité ou de quartiers où il est à 20% ou à 30%, ça ne marchera pas. Vous nourrissez le désespoir, le manque de fierté d'être français ou européen et vous nourrissez le populisme et l'extrémisme".

Un combat qu'il entend continuer à mener une fois son mandat à la tête du Medef terminé, en juillet 2018. "C'est pour cela que je vais créer une fondation, juste après le Medef, qui va essayer de pousser à l'entrepreneuriat dans tous ces quartiers et ruralités, où il y a des gens formidables. Elle s'appellera 'C'est possible'", a explique Pierre Gattaz. Et de poursuivre : "Au Medef, nous avions lancé 'Les déterminés' afin d'encourager les jeunes de quartiers et ça marche merveilleusement bien".