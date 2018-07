publié le 29/10/2016 à 08:00

L'heure d'hiver fait son retour ce weekend. Dans la nuit de samedi 29 à dimanche 30 octobre, les horloges vont reculer d'une heure. Le passage à l'heure d'hiver permet de dormir une heure de plus : à 3 heures, il sera donc seulement 2 heures du matin.



Pas de panique donc, il n'y a guère de chance que vous loupiez un rendez-vous important faute d'avoir mal réglé votre réveil. En revanche, il est toujours difficile de s'y retrouver entre les appareils se mettant à jour automatiquement et les autres. Une petite surveillance s'impose. Les appareils high-tech bénéficient en général d'un changement d'heure automatique. Ainsi, smartphones, tablettes, ordinateurs, réveils, décodeurs et montres connectées se mettent généralement à jour en pleine nuit. Il n'y a donc pas besoin de procédure manuelle à effectuer.

En revanche, pour les appareils analogiques et les appareils d'électroménager, comme le micro-ondes, le four ou votre vieux radio-réveil, vous devrez procéder à la main au changement d'heure. En cas de doute, pensez à consulter un site Internet comme Time.is qui affiche l'heure exacte afin de ne pas vous tromper.

Les Français partagés sur le changement d'heure

Instauré en 1976 pour la première fois en France, le changement d'heure a pour objectif de faire correspondre les heures d'activité avec l'ensoleillement naturel, afin d'effectuer des économies d'énergie. La date est d'ailleurs harmonisée entre tous les États membres de l'Union européenne. Au total, plus de 70 pays dans le monde sont concernés par le changement d'heure, le premier ayant été le Royaume-Uni en 1916.



Le dernier rapport gouvernemental de 2010 faisait état d'une économie de 440 gigawatt par heure, soit la consommation en éclairage d'une ville de 800.000 personnes (Marseille) pendant un an. Pour s’adapter au changement d'heure, une psychiatre recommande de "s'exposer à la lumière du jour" et "continuer à avoir une activité physique régulière".