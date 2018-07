publié le 27/12/2016 à 15:53

Les prix à la pompe ne cessent de grimper. Ils sont actuellement au plus haut depuis l'été 2015. La semaine passée, le prix du litre de gazole était à 1,21 euro. Une hausse qui frappe la France mais qui prend racine bien au-delà des frontières de l'Hexagone. L'origine de la fluctuation des prix se trouve dans les pays producteurs et exportateurs de pétrole. Au Venezuela, en Algérie, au Nigeria ou même en Arabie saoudite, de très grosses quantités ont été extraites depuis deux ans.



Pour écouler ce nombre trop important de barils, il a donc fallu vendre moins cher, ce qui a provoqué une chute des prix. En janvier 2016, le prix du gazole au litre était plus ou moins égal à un euro. Ce qui correspondait plutôt bien aux consommateurs mais provoquait des pertes pour les exportateurs, qui ont donc convenu de produire moins pour rétablir leur situation.

En plus du coût des matières premières, la taxe carbone va également augmenter. Le litre de gazole coûtera 4 centimes plus cher et celui de sans-plomb 1 centime. Les Franciliens paieront la facture la plus salée puisque la région a voté une taxe supplémentaire afin de financer le pass Navigo. Pour un plein de 40 litres, 2,40 euros devront être déboursés en plus.