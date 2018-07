Pourquoi un pic de consommation d'électricité a eu lieu ce jeudi ?

publié le 26/07/2018 à 16:31

Les fortes consommations électriques ne sont pas réservées à l'hiver... Loin de là. La consommation électrique française a connu un pic ce jeudi 26 juillet. La pointe a eu lieu à la mi-journée, à 12h40 pour une valeur de 58.177 mégawatts (MW). D'après les prévisions actuelles, cela devrait représenter le pic de l'été, a-t-on expliqué chez RTE (Réseau de Transport d’Électricité).



En juillet, une consommation moyenne est plutôt de l'ordre de 55.000 MW. Mais chaque degré de plus par rapport aux normales de saison entraîne une consommation supplémentaire. Le record estival, qui date du 22 juin 2017 avec 59.500 MW, n'a toutefois pas été battu.

Cette forte consommation est due aux fortes températures et aux épisodes caniculaires qui sévissent actuellement dans plusieurs départements français. Avec la hausse du mercure, l'utilisation des ventilateurs et de la climatisation augmente.

Vers une baisse de la consommation

L'été, le pic de consommation intervient généralement vers 13 heures car c'est le moment de la journée où fonctionnent à la fois machines industrielles, ordinateurs et appareils de cuisson pour le déjeuner, en plus des climatiseurs et des ventilateurs.



L'hiver, la pointe de consommation est plutôt située en début de soirée, vers 19 heures. Avec les besoins en chauffage, la consommation est cependant beaucoup plus importante l'hiver que l'été.



La consommation électrique devrait normalement être plus faible la semaine prochaine, même si les températures restent élevées. De nombreux Français partant en effet en congés en août, l'activité économique et donc l'utilisation des outils de travail ralentit à ce moment-là.