Calendrier scolaire : "Il y a un gros soucis", selon Hervé-Jean Le Niger

publié le 30/08/2016 à 23:10

Un découpage des vacances de la Toussaint qui ne fait pas vraiment l'unanimité. Cette année, les premières vacances scolaires auront lieu du mercredi 19 octobre au jeudi 3 novembre, un calendrier qui fait grincer des dents les parents d'élèves. Via ce découpage "étrange", en milieu de semaine, l'Éducation nationale souhaite respecter au mieux le rythme des enfants. Mais ce découpage risque de poser des problèmes aux parents d'élèves fait remarquer Hervé-Jean Le Niger, vice-président de la FCPE : "Si la FCPE se félicite pour la deuxième année de l'allongement de deux jours des vacances d’automne, il y a un gros soucis puisque les vacances démarrent et recommencent en milieu de semaine."



Ce décalage entre les vacances des enfants et la semaine de travail des parents risque d'être particulièrement pénible pour les familles monoparentales, notamment quand il va falloir "occuper les enfants" ou "trouver des gardes alternatives" quand les structures habituelles seront encore fermées", fait remarquer Hervé-Jean Le Niger. Le vice-président de la FCPE espère que le ministère saura entendre raison et remédier à cette situation avant les premiers congés scolaires. Alors que la réforme du collège portée par Najat Vallaud-Belkacem entre en vigueur cette année, la FCPE soutient cette réforme "sur le plan pédagogique", mais va "rester extrêmement vigilante sur sa mise en oeuvre", prévient le vice président de la première association de parents d'élèves.