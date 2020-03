publié le 02/03/2020 à 05:55

C'est une situation qui se répand de plus en plus : on se lève un matin et il nous est impossible de nous lever pour aller au travail, comme si toute énergie vitale nous avait quitté. C'est malheureusement souvent de cette façon que l'on se rend que l’on vit un burn-out. Mais heureusement, on peut s’en sortir et cela devient même parfois le point de départ d’une vie différente où l’on revoit ses priorités. Quels sont les signes qui doivent nous alerter ? Comment prévenir le burn-out ?

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct sur RTL.



Invité.e.s

- Saverio Tomasella, docteur en psychologie et psychanalyste. Auteur de Ultrasensibles au travail (Editions Eyrolles)

- Anne Everard, juriste de formation, conférencière en entreprise pour prévenir l’épuisement et auteure Guide du burn-out : Comment l'éviter, comment en sortir ? (Editions Albin Michel)

Ultrasensibles au travail (Editions Eyrolles)

Guide du burn-out : Comment l'éviter, comment en sortir ?