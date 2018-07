publié le 28/06/2016 à 13:18

Xavier Bertrand, président Les Républicains de la région des Hauts-de-France, a demandé lundi 27 juin la renégociation des accords du Touquet, qui fixent à Calais la frontière franco-britannique, à la suite de l'annonce de la victoire du Brexit. "Est-ce que la dénonciation pure et simple, du jours au lendemain, de ces accords est la solution président ? Je ne suis pas sûr que ce soit si simple, mais je ne dirais pas que tout se règle simplement en dénonçant simplement les accords du Touquet", lui a répondu Emmanuel Macron, qui était lui aussi à Calais.



"J'adorais les positions du ministre début mars", lui a rétorqué Xavier Bertrand. "J'ai dit la même chose", a contesté le locataire de Bercy. "Non, non, il (Emmanuel Macron) était plus clair en disant dans la presse anglaise : 'S'ils sortent, le camp de migrants sera en Angleterre'", a fait valoir l'élu LR.



Qui dit vrai ? Xavier Bertrand. Dans le Financial Times du jeudi 3 mars 2016, Emmanuel Macron dit "The day this relationship unravels, migrants will no longer be in Calais". Traduction : "Le jour où cette relation sera rompue, les migrants ne resteront pas plus longtemps à Calais". Une citation qui avait d'ailleurs valu au ministre de l'Économie un recadrage de la part de Bernard Cazeneuve. Sur le fond enfin, les accords du Toquet étant des accords bilatéraux entre la France et la Grande-Bretagne, Brexit ou pas cela ne change pas grand chose.