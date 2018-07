Bioo, la plante d'appartement qui recharge votre portable

publié le 26/04/2016 à 13:18

Avez-vous des plantes vertes ? Et quand vous les arrosez elles ne font que pousser., elles ne rechargent pas votre portable ? Eh bien dites merci à ces 3 jeunes étudiants espagnols qui vont sans doute révolutionner l'énergie verte. Leur idée est brillante. Un dimanche sur leur canapé ils regardent leur ficus et lui disent "toi on en a marre que tu restes planté là à rien faire !" Et après 9 mois d'intenses recherches, ils ont inventé la plante d'appartement qui recharge votre smartphone.



Explication : dans le pot il y a une plante, de la terre, de l'eau. Au fond une petite batterie reliée à une prise USB pour se brancher, et le phénomène de photosynthèse fait le reste. En gros une bactérie décompose des molécules organiques. Et paf ! Miracle, ça fait de l'énergie. 3,5 volts vous me direz c'est pas énorme, mais ça recharge votre batterie au moins 3 fois par jour. Prix de cette déco d'intérieur qui ferait rougir toute la COP 21 : 100 euros. Et les 3 jeunes pousses voient grand, car désormais ils planchent sur un jardin de 100 m² qui pourrait alimenter une maison toute entière.

> Bioo Lite - First Announcement