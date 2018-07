Bac 2018 : les conseils pour réussir son oral de rattrapage

et La rédaction numérique de RTL

publié le 08/07/2018 à 08:41

Les résultats des écrits du baccalauréat sont connus depuis le vendredi 6 juillet. Pour une partie des candidats à l'examen, la partie n'est pas terminée. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale comprise entre 8 et 10 sur 20 sont convoqués à des oraux de rattrapage, qui se déroulent à partir du lundi 9 jusqu'au mercredi 11 juillet.



Pour la rédactrice en chef du site spécialisé Studyrama, Julie Mleczko, l'oral n'est pas inabordable. "Ce n'est pas énormément de points à rattraper, il faut donner un dernier coup de collier même si je sais que c'est difficile, qu'on en a marre, et réviser les deux matières qui vont passer aux oraux de rattrapage", rappelle la spécialiste. Elle annonce le chiffre de près de 60% des élèves convoqués aux oraux qui in fine obtiennent leur bac.

"Il va y avoir du stress, comme la veille du bac de philo. C'est normal, en plus c'est un oral", rassure la journaliste. Mais il ne faut pas se laisser submerger par l'angoisse : réviser les matières et essayer de s'entraîner à l'oral, devant un membre de sa famille ou un ami. Par chance, aucun match de Coupe du monde n'est disputé ce dimanche, ce qui devrait aider à préserver la concentration des lycéens convoqués aux oraux de rattrapage.