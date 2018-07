publié le 06/07/2018 à 08:52

Les bacheliers de France vont enfin découvrir vendredi 6 juillet s'ils ont réussi leur baccalauréat. Les résultats de l'examen sont publiés aujourd'hui. Ils étaient 753.148 candidats à passer l'examen cette année du 18 au 25 juin. Une hausse de 5% par rapport à l'an dernier pour un nombre record de candidats et quatre millions de copies à corriger.



Une fois que les lycéens connaîtront leurs résultats, ils devront récupérer leurs notes dans leurs centres d'examen ou de délibération, munis de leur carte d'identité et de leur convocation. Les documents sont à conserver soigneusement, au même titre que le diplôme (que les lycéens récupèrent plus tard), ils sont requis pour des candidatures dans l'enseignement supérieur.

>> Consulter les résultats de la série L grâce à notre moteur de recherche sur RTL.fr