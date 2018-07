Automobile : le vol de consoles centrales prend de l'ampleur

publié le 27/06/2016 à 06:36

On connaissait le vol à la tire, celui où l'on casse un carreau pour voler un sac ou un portable. On connaissait le car-jacking, qui consiste à éjecter violemment à un feu rouge ou un stop un conducteur pour lui prendre sa voiture. Il y a encore le vol à la souris, via un ordinateur pour entrer dans le système informatique du véhicule. Voilà une pratique pour le moins surprenante : des consoles centrales arrachées du tableau de bord. Les voleurs y vont carrément, quitte à emporter le tableau de bord après l'avoir découpé un peu n'importe comment.



Ce phénomène est apparu il y a environ un an, principalement en Seine-et-Marne. Selon Auto-Plus, il s'est amplifié et toucherait désormais les départements limitrophes d'Île-de-France. Principalement les fric-frac se font de nuit, dans des zones non passantes et hors des grandes agglomérations.

L'Asie friande de high-tech

Si les voleurs s'intéressent tant à la console centrale aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un véritable marché. Ces vols sont destinés à des filières pour alimenter le marché asiatique. En effet, l'Asie est de plus en plus friande de high-tech. Pour alimenter un marché noir, les réseaux mafieux se servent sur les modèles récents et s'emparent des centrales multimédias tactiles.

Une fois arraché brutalement, le travail plus méticuleux est réalisé dans des endroits plus discret. Les forces de l'ordre craignent une contagion dans d'autres départements. Le conseil est de vraiment veiller à ne pas garer sa voiture en dehors des rues peu éclairées, peu fréquentées. En sachant que le vol dure en moyenne 5 à 10 minutes.