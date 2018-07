publié le 28/07/2016 à 16:48

Après l'attentat de Nice, de nombreux médias ont rendu hommage à Timothé Fournier, un prétendu buraliste de 27 ans mort en se sacrifiant pour sauver une femme enceinte. Il apparaît depuis que l'homme n'a en fait jamais figuré sur la liste des 84 victimes publiée par la mairie de Nice. Son histoire avait été racontée par une supposée cousine nommée Anaïs.



Le 15 juillet, celle-ci s'était confiée à l'AFP évoquant son cousin avec beaucoup de détails. "Un homme rêveur", "une crème de bonté", avait-elle livré. De nombreux médias s'étaient alors mis en quête de proche du "héros" pour recueillir des témoignages. En vain, ils resteront tous sans réponse. Il faut attendre le 21 juillet pour qu'un journaliste de Nice-Matin perplexe ne découvre le pot aux roses. D'après lui, Timothé Fournier serait toujours vivant. En effet, la mairie ne l'aurait pas déclaré mort.

Timothé Fournier, le héros du 14 juillet qui a sauvé sa femme et annoncé mort dès le vendredi 15, est toujours en vie d'après la mairie — Vincent Rozeron (@Vincent_Rz) 21 juillet 2016

L'Agence France-Presse a en fait été victime d'un faux. "Notre journaliste, par un excès de délicatesse et d'empathie vis-à-vis des victimes de l'attentat, n'a pas procédé à suffisamment de recoupements et de vérifications. C'est très regrettable et dommageable pour l'Agence et pour ses clients qui ont repris l'information. Mais nous avons été victimes d'un acte malveillant", a commenté la directrice de l'information, Michèle Léridon. L'agence de presse a expliqué ne pas connaître les motivations qui ont poussé l'auteur du mensonge à tromper son journaliste. "Nous avons rappelé avec fermeté à la rédaction nos règles sur les sources et l'utilisation des réseaux sociaux. Plus la pression médiatique et émotive est forte, plus nous devons nous tenir à ces règles", a ajouté la directrice de l'information.