Les aides personnalisées au logement seront désormais conditionnées au montant du patrimoine. Au-delà de 30.000 euros d'épargne, ces aides baisseront. Une réforme qui vaut également pour ceux qui possèdent une résidence secondaire.



1 bénéficiaire sur 10 est concerné et c'est le cas de Paul, qui habite dans les Yvelines. Il dénonce une décision qu'il estime profondément injuste : "Je buvais la tasse tous les mois pour m'acquitter de mes charges, si on me retire l'APL, je plonge dans les fonds abyssaux", explique Paul qui a reçu un appartement en héritage il y a deux ans, un cadeau empoisonné qui lui fait craindre en l'avenir : "Je suis dans une situation économique très fragile, il y a une squatteuse dans mon studio aujourd'hui, je n'en tire aucun revenu. Donc c'est être riche ça ? Ça me tue", se désole-t-il.

Paul confie ne pas comprendre pourquoi sa situation n'a pas été étudiée plus en détail. Il rejette en bloc cette réforme : "Elle touche des gens particulièrement fragile qui de toute façon ont de très très faibles ressources". Paul va désormais attendre la prochaine quittance de loyer pour constater de combien le montant de son aide personnalisée au logement (APL) aura diminué.

