Amour : revivre une histoire après la perte de son conjoint

Le compagnon d'Isabelle discute encore avec son ex

Myriam s'occupe de sa mère qui a 90 ans. Elle va la voir tous les 2 jours et fait tout pour qu'elle continue à vivre chez elle. Mais cela est très chronophage. D'ailleurs, lorsqu'elle est chez sa mère, Myriam culpabilise de ne pas prendre de temps pour elle. Mais, à l'inverse, elle s'en veut de ne pas aider sa mère lors de ses temps libres.

Isabelle a une relation avec un homme depuis 5 ans. Il y a 1 an, elle a découvert sur sa tablette qu'il continuait à écrire à son ex depuis le début de la relation. Lorsqu'elle a abordé le sujet, il a nié. Isabelle se demande pourquoi il lui ment et si elle doit continuer cette relation.

Sébastien a des troubles obsessionnels compulsifs sévères d'hygiène et de propreté. Malgré les différentes thérapies, les TOC persistent et ont mis Sébastien dans une situation de handicap.

Brigitte s'inquiète pour sa petite-fille de 3 ans qui ne veut pas aller aux toilettes. Malgré ce qui a été mis en place par ses parents, Brigitte se demande ce qui débloquer la petite.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Références citées :

- AFTCC (Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive) : Annuaire de psychiatres et psychologues formés aux thérapies comportementales et cognitives.

aftcc.org

- AFTOC (Association Française de personnes souffrant de Troubles Obsessionnels Compulsifs) :

aftoc.org

