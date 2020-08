Amour : la séduction au travail

publié le 28/08/2020 à 02:08

Anne a retrouvé son père lorsqu'elle avait 17 ans. Aujourd'hui encore, les relations avec lui sont compliquées et Anne y réfléchit beaucoup. D'ailleurs, il semble que cela influence, sans qu'elle ne s'en rende compte, sa vie de femme et de mère.

Lisa est en couple avec un homme qui a 10 ans de plus qu'elle, depuis 3 ans. Elle est divorcé et lui est en instance de divorce. Le problème de Lisa, c'est qu'il ne veut pas s'engager. Il ne veut pas emménager avec elle ni avoir d'enfant. Lisa se pose des questions à propos de sa relation.

Sabine est troublée par un collègue. Au départ, elle n'était pas du tout intéressée. Mais depuis le confinement il s'est créé une complicité entre eux deux. Sabine souhaiterait lui avouer ses sentiments, mais la relation amoureuse au travail lui fait peur. De plus, cette complicité semble prendre une tournure amicale.

Nora est malentendante. Elle souhaitait passer un cri du coeur à propos des masques. Elle sait que cela est nécessaire et ne le conteste pas. Mais Nora déplore la difficulté pour les sourds et malentendants de comprendre les gens car elle ne peut plus lire sur les lèvres.

Lionel réagit au témoignage de Sabine. Il a vécu un début de relation difficile avec sa collègue. Mais au fur et à mesure, cette collègue est devenue sa femme.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Références citées à l'antenne :

- Fédération nationale des sourds de France : regroupe les associations françaises de soutien aux sourds et malentendants.

www.fnsf.org

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

ou depuis la Belgique au 02.337.60.80 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook