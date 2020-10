Amour : de l'idéalisation à la désillusion

publié le 02/10/2020 à 01:28

Un ami intime d'Angèle a eu un accident cardiaque il y a deux semaines. Depuis, Angèle n'a pas eu l'occasion de lui rendre visite. Il privilégie ses enfants. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'a eu le droit à aucun instant de sa part. Mais cela lui fait prendre conscience que cette relation ne la satisfait pas.

Roselyne travaille dans un service d'examens au sein d'un hôpital. Les conditions e travail sont de plus en plus difficile à supporter. L'effectif réduit, l'atmosphère, la charge de travail... Ayant un peu de mal à extérioriser, Roselyne garde beaucoup de choses pour elle jusqu'au moment où elle dit tout haut ce que ses collègues pensent tout bas.

Didier est très généreux, trop généreux. Et particulièrement avec les femmes. D'un naturel extraverti, il pense beaucoup plus au bonheur de ses proches qu'au sien. Mais cette générosité lui a parfois causé du tort.

Anne a retrouvé son amour de jeunesse plus de 59 ans plus tard. En juillet, il se sont mis ensemble. Tout était très intense. Mais il y a deux semaines, cet homme a quitté Anne. En plus de l'omniprésence de sa fille, il semble que cet homme ait vécu un traumatisme dans sa vie intime.

Olivier est passé à l'antenne pour parler de l'erreur médicale subie par sa femme. Il souhaitait donner des nouvelles car les choses ont évolué depuis.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



