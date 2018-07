Alstom, STX : le pavillon France a-t-il encore une importance aujourd'hui ?

publié le 27/09/2017 à 08:16

Le français Alstom et l'allemand Siemens vont fusionner "entre égaux" leurs activités ferroviaires. De leur côté, STX France (ex-Chantiers de l'Atlantique) vont devenir italiens. Cela est très significatif. Ce sont deux entreprises de premier plan. Elles sont en bonne santé. Toutes deux ont des carnets de commande de plusieurs années, même si les Chantiers sont à peine rentables. Dans les deux cas, l'opération est vendue comme un nouvel Airbus - "l'Airbus du rail" et "l'Airbus de la mer". Dans les deux cas on exalte le nouveau champion européen. Dans les deux cas, la réalité est qu'une entreprise française de premier plan passe sous contrôle étranger.



La nationalité d'une entreprise, ça compte donc. Cela détermine les choix stratégiques de l'entreprise, à commencer par la localisation de son siège, des emplois, des sièges de décision. Même à l'heure de la mondialisation, il subsiste un lien entre la capital et son pays.