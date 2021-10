Alsace : l'émouvante ovation d'un collège à une enseignante pour son départ à la retraite

Hommage émouvant pour le départ d'une prof de sport en Alsace. Elle a passé toute sa carrière, 41 ans, au collègue Alice Mosnier à Fortschwihr dans le Haut-Rhin. Les 760 élèves et tout le personnel enseignant lui ont fait une immense haie d'honneur. "Je ne m'y attendais pas du tout, surprise totale, émotion immense", confie-t-elle au micro de RTL.

"J'ai mis plusieurs jours à m'en remettre. Tout s'est passé dans mon dos et quand je suis sortie pour la dernière récréation, surprise, la haie d'honneur à franchir, 760 élèves, ce qui n'était pas évident. Ça me paraissait très long, je n'arrivais pratiquement plus à respirer tellement c'était intense. Évidemment je pleurais, d'avoir tous ces élèves, tous ces collègues, toute l'administration, c'était extraordinaire", explique l'enseignante.

"Je suis arrivée en 1980. 41 ans plus tard, on est toujours là parce que j'ai trouvé des conditions de travail exceptionnelles, des collègues exceptionnels et des élèves exceptionnels. Je n'ai jamais eu envie de partir, parce que j'étais bien, c'est la magie de ce collège. Ça restera un moment très fort de ma vie. On ne s'attend pas à partir comme ça", conclut-elle avec émotion.