Alcool, café, jardinage... Emily Oster casse les idées reçues sur la grossesse

Économiste et maman, l'universitaire américaine Emily Oster mène depuis des années une croisade contre les mauvais conseils prodigués aux parents. Grands-mères, charlatans et autorités de santé ont été mis à l'amende dans son premier livre sur la grossesse, Expecting Better, qui s'est vendu à 80.000 exemplaires depuis 2014 et a été traduit dans plusieurs langues. Mais les choses peinent à évoluer, et "il y a toujours autant de mauvaises études", se lamente cette enseignante à l'Université Brown de Providence, près de Boston.



Tout est parti d'un sentiment de frustration lorsque, enceinte de sa fille, elle ne parvenait pas à obtenir des réponses chiffrées sur les risques du café ou de l'amniocentèse... se heurtant au mur des recommandations universelles des médecins. Alors professeure à l'Université de Chicago, formée aux statistiques lors de son doctorat en économie à Harvard, elle est remontée à la source, aux études sur les risques posés par alcool, café, tabac, charcuterie, sushi, ou encore le jardinage.

Des idées reçues pas toujours confirmées

Parfois, les idées reçues ont été confirmées : le tabac est néfaste. Mais Emily Oster les a plus souvent nuancées ou infirmées : rien ne prouve que boire du café en quantité modérée soit dangereux ; manger des sushis expose effectivement aux salmonelles, mais cela n'est pas plus risqué pour une femme enceinte que pour d'autres. Et jardiner est à éviter en raison des effets graves de la toxoplasmose sur le fœtus.

Le passage sur la consommation d'alcool a fait couler beaucoup d'encre, mais l'économiste est formelle. Une consommation élevée est dangereuse pour le fœtus, mais personne n'a prouvé qu'une consommation légère l'était - ce qui contredit les recommandations "zéro alcool" aux États-Unis ou en France.

Grossesse et enfance sont des champs où les mauvaises études abondent. L'échantillon de participants est parfois trop petit, rendant toute généralisation impossible. Surtout, rares sont les expériences "randomisées", qui permettent d'isoler l'effet d'un ingrédient ou médicament en comparant deux groupes statistiquement identiques car choisis aléatoirement.



À cela s'ajoute la mauvaise synthèse faite par certains médecins des derniers résultats de recherche. Pourquoi, par exemple, certains continuent-ils de recommander des grossesses alitées, alors que le consensus est que c'est inutile, voire néfaste ? "Même pour les médecins, il est difficile de remplacer des anecdotes ou leur propre expérience par des données", dit Emily Oster. En outre, la peur du procès rend les praticiens américains hyperprudents.



Emily Oster ne dit jamais "c'est vrai" ou "c'est faux", mais "il n'existe pas de preuve". Une conclusion frustrante pour les parents en quête de certitudes. Son prochain livre, prévu pour avril 2019, ne les rassurera pas. Il se penchera sur les enfants de un à trois ans.