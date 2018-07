Airbnb demande à ses utilisateurs de signer une charte contre le racisme

publié le 31/10/2016 à 22:40

Dès mardi 1er novembre, les utilisateurs du site AirBnB devront signer une charte pour lutter contre la discrimination. Le site recense de plus en plus de cas de loueurs qui refusent d’héberger certaines personnes pour des raisons racistes. Pour lutter contre ce phénomène, chaque loueur doit s’engager à signer un texte où il est écrit que "chacun avec respect, sans jugement ou préjugé, et sans distinction de race, religion, origine nationale, ethnicité, handicap, sexe, identité de genre, orientation sexuelle, ou âge".



Si un loueur refuse de signer ce texte, il ne pourra plus "héberger ou réserver sur AirBnB". Cette charte s'inscrit dans un plan mis en place par le site de locations sur Internet. Une nouvelle mesure prévoit de mettre en avant, de façon plus discrète, la photo de profil sur votre compte.

Autre mesure, Airbnb va mettre en place une équipe qui sera chargée de régler ses questions en cas de discrimination. Selon une étude de l'université d'Harvard réalisé en 2015, "les personnes dont le nom avait une 'consonance afro-américaine' avaient 16% de chances en moins de voir leur demande de location acceptée", note Libération. .



