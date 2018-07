publié le 25/07/2018 à 10:35

Emmanuel Macron s'est adressé hier soir aux députés de sa majorité au sujet de l'affaire Benalla. Le discours a été salué par les députés LREM qui le considèrent comme "bienvenu" et "courageux" par un président qui "assume" son implication. "Le responsable, c'est moi et moi seul. (...) Qu'ils viennent me chercher", a-t-il déclaré.





De quoi hérisser l'opposition. L'exclusivité de l'intervention d'Emmanuel Macron a fait réagir. Plusieurs cadres se sont exprimés pour demander au président de la République de soutenir ses arguments devant l'intégralité des Français. Les élus interpellent également le président sur Twitter. Ils insistent pour voir Emmanuel Macron s'adresser directement aux Français.

Guillaume Larrivé, député LR et co-rapporteur de la commission d'enquête, s'est exprimé sur RTL ce matin. Selon lui, l'éviction des membres de l'opposition est une erreur de la part du président : "Emmanuel Macron a choisi de commenter cette affaire devant son fan club". Au sujet de la possible audition du président de la République par la commission d'enquête, il "tient à dénoncer aujourd'hui l'obstruction des députés de la majorité."

Valérie Rabault, présidente du groupe Nouvelle Gauche (ex-PS), s'est également exprimée à l'antenne. Elle explique d'abord qu'elle n'était, au départ, pas favorable à l'audition d'Emmanuel Macron : "Je pense que c'est important qu'on préserve la fonction du président de la République". Néanmoins, étant donné que le président "s'est mis en scène" devant les membres de sa majorité, elle convient que "l'opportunité de son audition redevient plus d'actualité".

S'expliquer envers les Français

Selon Marine Le Pen (Rassemblement National), le "Qu'ils viennent me chercher" prononcé par Emmanuel Macron n'est "pas très fait-play quand la Constitution (ce que nous ne contestons pas) le protège précisément de toute obligation de rendre des comptes".

Dans un autre tweet, elle indique également que "La première chose que l'on demande à #Macron, c'est de s'exprimer. Il aurait pu dire qu'il a fait une erreur, tout le monde aurait pu comprendre cela. Mais il s'est muré dans le silence. Il veut camoufler toute la dissimulation qui a lieu depuis 2 mois et demi."



Eric Coquerel (France Insoumise) s'étonne également de la façon dont le président à chercher à se dédouaner auprès de ses députés en se portant volontairement responsable des faits, et souhaite également le voir affronter les jury de la commission d'enquête : "Emmanuel Macron se dit seul responsable ? Donc des coups de Benalla, de son usurpation de fonction, de son rôle dans d'autres manifs, du court-circuitage de la hiérarchie policière, voire de la police parallèle. Chiche qu'il parle devant la commission d'enquête".

Les "copinages malsains" dénoncés

De son côté, Daniel Fasquelle, député du Pas-de-Calais, s'insurge du discours du président. Pour lui, "Macron est responsable et... coupable ! (...) Coupable d'avoir attendu 5 jours pour prendre la parole devant les seuls députés LREM".



Jean-Luc Mélenchon, président du groupe La France Insoumise, aimerait que le président "vienne à la commission et qu'il nous dise. Parce que les copinages malsains, nous appelons ça une hiérarchie parallèle". Enfin, Gérard Larcher, président du Sénat, a également confié au Figaro qu'il aurait "préféré que le président s'adresse à la France et aux Français".

