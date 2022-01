Accumulation et incapacité à jeter des objets

Martine a toujours gardé tous les objets qu'elle possédait. Depuis qu'elle est à la retraite, elle souhaiterait vivre dans un environnement plus sobre et donc jeter les objets dont elle ne se sert plus. Mais lorsqu'elle tente de ranger et de jeter, c'est plus fort qu'elle, elle n'y arrive pas. Comment Martine peut-elle passer au delà de son blocage.

Marie a rencontré un homme l'été dernier. Elle voyait qu'il n'était pas très tolérant et peu attentionné. Mais elle préférait être avec lui plutôt que de rester seule. Après une dispute entre cet homme et la mère de Marie, elle a décidé de rompre. Mais depuis qu'elle lui a annoncé sa décision, Marie semble replonger dans une dépression qu'elle n'arrive pas à soigner.

Joëlle programme, depuis un an, une opération chirurgicale. Ayant des problèmes alimentaires et de poids, elle attend énormément de cette opération. Malheureusement, elle a été déprogrammée à cause de la crise sanitaire. Joëlle est très déçue car elle mettait beaucoup d'espoir dans cette intervention.

Claire a entendu le témoignage de Martine à propos de sa difficulté à jeter les affaires. Claire pense qu'il ne faut pas toujours tout jeter et qu'il est possible de garder si l'on est bien organisé.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Référence citée :

- Numéro national de prévention au suicide : 3114 (gratuit 27/7)

Permet aux personnes en détresse psychologique d'échanger et de trouver une réponse adaptée auprès de professionnels de la psychiatrie et de la santé mentale



Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook