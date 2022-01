Accident dans le Jura : "Noé était aimé par toute son équipe", témoigne son entraîneur de handball

La vie a dû mal à reprendre son cours dans le Jura et plus précisément à Lons-le-Saunier, commune ou quatre lycéens âgés de 15 à 19 ans ont perdu la vie après un accident de la route.

Parmi les victimes, se trouvait Noé, un passionné de handball. Il faisait partie d'une section sport études, dont le complexe sportif où il s'entraînait se situait à Lons-le-Saunier, ville ou a eu lieu l'accident qui lui a coûté la vie.

"Le souvenir que j'ai, c'est que c'était un super gamin, très intelligent et hyper respectueux, toujours à l'heure et vraiment très sérieux dans l'implication de l'équipe. Il était aimé par toute son équipe", explique Charly, son entraîneur, avant d'évoquer un souvenir personnel avec Noé. "Avant les vacances d'été, il m'a dépassé niveau taille".

Le handball, c'était une passion que partageait avec lui toute la famille de Noé. "Les trois frères, ils sont tous handballeurs au club et le papa, ça fait des années qu'il les suit, du plus grand au plus petit. On avait l'habitude de le voir tous les week-end amener ses enfants", affirme Charly. "On est très proche de la famille, on les appelle assez régulièrement pour prendre des nouvelles d'eux. Moi j'avais un lien fusionnel avec son frère que j'ai entrainé pendant cinq ans. Les frères, ils ne réalisent pas du tout, parce que pour eux, il est encore à l'internat et il va rentrer ce soir", conclut-il.