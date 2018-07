publié le 30/06/2018 à 12:45

À chaque mois ses changements, et juillet 2018 n'échappe pas à la règle. À partir de dimanche, plusieurs mesures entreront en vigueur et pourront modifier votre pouvoir d'achat ou quotidien. Revue en détail.



Après six mois de débats et contestations, la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires entrera en vigueur ce 1er juillet. Le décret d'application publié le 17 juin dernier, 400.000 kilomètres de routes bidirectionnelles sans séparateur central seront concernées par cet abaissement de 10 km/h de la vitesse autorisée.

Portée par Édouard Philippe, cette mesure vise à limiter les accidents mortels sur ces routes. Selon la sécurité routière, le passage à 80 km/h ferait gagner 13 mètre en distance de freinage et permettrait de sauver 300 à 400 vies par an. Mais l'argument n'a pas convaincu les détracteurs de ce changement qui y voit une mesure "parisianiste" et "inefficace".

Légère revalorisation des allocations chômage

À partir de dimanche, les allocations chômage seront revalorisées de 0,7%. La décision a été prise ce vendredi 29 juin à l'issue d'un conseil d'administration de l'Unédic. L'allocation minimale passera donc de 28.66 euros par jour à 29.06 euros. Une "revalorisation minimale" pour la CFDT qui s'est dit en "désaccord".



Elle concerne près de 94% des demandeurs d'emplois indemnisés par l'assurance chômage, soit environ 2,5 millions de personnes. L'allocation minimale (29,06 euros par jour) et la partie fixe des allocations (11,92 euros par jour, auxquels s'ajoutent 40,4% de l'ancien salaire brut) sont traditionnellement revalorisées au 1er juillet. L'année dernière, elles avaient ainsi augmenté de 0.65%.

Ajustement des prix du tabac

Les prix du tabac continuent de monter. Dès lundi 2 juillet, certaines marques de cigarettes parmi les moins chers verront leur prix s'aligner sur le prix moyen. Ainsi, pour les paquets qui étaient restés aux alentours de 7.50 euros, le prix devrait passer à 7.70 euros ou 7.80 euros, selon un arrêté publié au Journal Officiel le 9 juin 2018. Actuellement, le prix moyen d'un paquet de 20 cigarettes est de 7,90 euros.



Cet ajustement s'inscrit dans une politique globale de lutte contre le tabac. En septembre 2017, Agnès Buzyn annonçait en effet que le prix du tabac augmenterait de 50 centimes en avril et en novembre 2019, 50 centimes en avril 2020 et de 40 centimes en novembre 2020 afin d'atteindre le paquet à 10 euros.

Augmentation du prix du gaz

Une nette augmentation. Les tarifs réglementés de vente du gaz appliqués par Engie à près de 5 millions de clients vont augmenter de 7,45% en moyenne au 1er juillet, reflétant une hausse des cours sur les marchés.



"Cette année, les coûts de fourniture du gaz naturel sont en augmentation sensible, notamment du fait de la hausse du prix du gaz naturel sur les marchés, dans le contexte de la hausse des produits pétroliers", remarque le ministère de la Transition écologique et solidaire. Le gouvernement s'est dit toutefois "vigilant aux coûts d'Engie et rappelle la nécessité de leur maîtrise".



Les tarifs réglementés du gaz sont amenés à disparaître prochainement en France. En juillet 2017, le Conseil d'Etat a jugé les tarifs réglementés contraires au droit européen, imposant donc à l'Etat de les supprimer. Le gouvernement envisage une fin progressive, avec leur extinction à l'horizon 2023 pour tous les particuliers.

Une meilleure information pour les voyages

Conformément à un décret du 27 décembre 2017, à partir du 1er juillet, les opérateurs de vente de voyages et de séjours à forfait devront mieux informer les voyageurs. Afin d'éviter les fraudes, ils seront tenus de donner très précisément la destination, l'itinéraire, la période de séjour, les informations de transports, la langue dans laquelle les services sont fournis etc.

Le crédit d'impôt transition énergétique transformé

Si vous faites des travaux afin d'améliorer l'empreinte énergétique de votre logement, vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier du crédit d'impôt transition énergétique. Pour cela, il faut que l'artisan ou l'entreprise qui réalise les travaux détiennent la mention Reconnu garant de l’environnement (RGE).



Mais à partir de ce 1er juillet, vous ne pourrez plus profiter de ce coup de pouce pour certains équipements comme les chaudières fioul THPE ou pour changer le vitrage de vos fenêtres. À noter qu'à partir de 2019, le CITE sera transformé en un mécanisme de prime.